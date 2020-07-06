***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,94 % 0,00006863Bağımsız Denetim Ücreti5.846,5 % 0,00032543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri482.800 % 0,02687396Fon Yönetim Ücreti5.865.477,6 % 0,32648837Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.555,15 % 0,00014223Gecelik Ters Repo Komisyonu1.515.297 % 0,08434554Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu41.422,38 % 0,00230568Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00004213Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler176.244,38 % 0,00981024TOPLAM GİDERLER8.091.632,75 % 0,4504022DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.796.534.925,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855091BIST