***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:21
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.232,94 % 0,00287256
Bağımsız Denetim Ücreti
1.838 % 0,00428225
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.573,65 % 0,07123179
Fon Yönetim Ücreti
218.709,23 % 0,50955806
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
235,2 % 0,00054798
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
862,34 % 0,00200912
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
35.308,21 % 0,08226257
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00176322
Türev Araçlar Komisyonu
589,75 % 0,00137402
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.109,94 % 0,02821425
TOPLAM GİDERLER
302.216,06 % 0,70411583
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.921.355,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855092
BIST
17:46118.147
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 2.398,74
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.167
En Düşük
116.674
17:466,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:467,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:46393,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 393,26
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.574
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.685.700
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,72
|1.334.151.857
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,13
|1.174.962.841
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.069.619.144
|% 7,63
|
|SISE
|6,02
|935.431.009
|% 4,88
|
|KRDMD
|3,21
|866.709.049
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,13
|1.174.962.841
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.069.619.144
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|652.996.542
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|463.570.030
|% 8,75
|
|KRDMD
|3,21
|866.709.049
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5415
|8,5844
|% 0,05
|
|Frank
|7,2680
|7,3118
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|12,30
|
|Tam
|2.621
|2.634
|12,70
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|6,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|