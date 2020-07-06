***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,94 % 0,00287256Bağımsız Denetim Ücreti1.838 % 0,00428225Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.573,65 % 0,07123179Fon Yönetim Ücreti218.709,23 % 0,50955806Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu235,2 % 0,00054798Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu862,34 % 0,00200912Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu35.308,21 % 0,08226257Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00176322Türev Araçlar Komisyonu589,75 % 0,00137402Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.109,94 % 0,02821425TOPLAM GİDERLER302.216,06 % 0,70411583DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.921.355,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855092BIST