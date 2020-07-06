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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.232,94 % 0,00287256
Bağımsız Denetim Ücreti
1.838 % 0,00428225
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.573,65 % 0,07123179
Fon Yönetim Ücreti
218.709,23 % 0,50955806
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
235,2 % 0,00054798
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
862,34 % 0,00200912
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
35.308,21 % 0,08226257
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00176322
Türev Araçlar Komisyonu
589,75 % 0,00137402
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.109,94 % 0,02821425
TOPLAM GİDERLER
302.216,06 % 0,70411583
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.921.355,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855092


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.167 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.423.574 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.134.589 % 10,00  
PKENT 189,20 2.930.591 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
OYAKC 9,25 276.685.700 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5415 8,5844 % 0,05  
Frank 7,2680 7,3118 % 0,61  
Riyal 1,8232 1,8324 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 7,85  
Altın Gr. 393 393 0,91  
Cumhuriyet 2.547 2.567 12,30  
Tam 2.621 2.634 12,70  
Yarım 1.273 1.288 6,20  
Çeyrek 637 645 3,10  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 0,27  
Gümüş Gr. 4,03 4,03 0,06  
B. Petrol 43,05 43,05 0,25  
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