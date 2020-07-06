***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.310,44 % 0,00090301Bağımsız Denetim Ücreti1.844,5 % 0,00127103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.171,91 % 0,02561488Fon Yönetim Ücreti737.296,91 % 0,50806559Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu210,01 % 0,00014472Gecelik Ters Repo Komisyonu84.980,87 % 0,05855966Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.598,56 % 0,01557249Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00052151Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.061,42 % 0,01451326TOPLAM GİDERLER907.231,42 % 0,62516614DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.118.450,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855093BIST