***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.310,44 % 0,00444271
Bağımsız Denetim Ücreti
1.844,5 % 0,0062533
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.560 % 0,03580095
Fon Yönetim Ücreti
292.590,89 % 0,9919539
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.929,81 % 0,00993276
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.163,6 % 0,00394489
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.128,95 % 0,02077862
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00256574
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.402,06 % 0,02170453
TOPLAM GİDERLER
323.687,05 % 1,09737741
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.496.420,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855095
BIST
17:42118.072
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.323,88
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.154
En Düşük
116.674
17:426,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:427,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0521
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:42393,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 393,28
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.345
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.270.024
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,68
|1.309.218.655
|% 5,11
|
|EKGYO
|2,12
|1.142.889.068
|% 3,92
|
|ODAS
|2,82
|1.045.213.590
|% 7,63
|
|SISE
|6,03
|896.636.302
|% 5,05
|
|KRDMD
|3,22
|865.342.903
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,12
|1.142.889.068
|% 3,92
|
|ODAS
|2,82
|1.045.213.590
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|652.579.144
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|865.342.903
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,73
|427.266.730
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5373
|8,5802
|% -0,00
|
|Frank
|7,2709
|7,3147
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|12,30
|
|Tam
|2.621
|2.634
|12,70
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|6,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|