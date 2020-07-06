***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.310,44 % 0,00444271Bağımsız Denetim Ücreti1.844,5 % 0,0062533Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.560 % 0,03580095Fon Yönetim Ücreti292.590,89 % 0,9919539Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.929,81 % 0,00993276Gecelik Ters Repo Komisyonu1.163,6 % 0,00394489Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.128,95 % 0,02077862Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00256574Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.402,06 % 0,02170453TOPLAM GİDERLER323.687,05 % 1,09737741DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.496.420,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855095BIST