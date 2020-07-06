***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,94 % 0,00118654Bağımsız Denetim Ücreti1.753,5 % 0,00168752Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.118,69 % 0,02706057Fon Yönetim Ücreti1.085.525,23 % 1,04467655Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.909,89 % 0,00472513Gecelik Ters Repo Komisyonu13.179,68 % 0,01268372Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.315,89 % 0,00222874Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00072832Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.259,27 % 0,01468506TOPLAM GİDERLER1.153.051,89 % 1,10966216DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.910.174,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855096BIST