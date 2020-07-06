***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.232,94 % 0,00118654
Bağımsız Denetim Ücreti
1.753,5 % 0,00168752
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.118,69 % 0,02706057
Fon Yönetim Ücreti
1.085.525,23 % 1,04467655
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.909,89 % 0,00472513
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.179,68 % 0,01268372
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.315,89 % 0,00222874
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00072832
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.259,27 % 0,01468506
TOPLAM GİDERLER
1.153.051,89 % 1,10966216
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.910.174,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855096
BIST
17:45118.128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.379,42
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.154
En Düşük
116.674
17:456,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:457,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:45393,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 393,26
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.451
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.453.211
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,69
|1.317.700.323
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,13
|1.146.597.654
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.051.650.122
|% 8,02
|
|SISE
|6,04
|911.628.702
|% 5,23
|
|KRDMD
|3,22
|865.588.942
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,13
|1.146.597.654
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.051.650.122
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.595.516
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|865.588.942
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,75
|449.600.304
|% 9,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5374
|8,5802
|% -0,00
|
|Frank
|7,2688
|7,3126
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,09
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.568
|14,10
|
|Tam
|2.623
|2.635
|14,50
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,10
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|0,30
|