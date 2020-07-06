***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,94 % 0,00681384Bağımsız Denetim Ücreti1.682 % 0,00929557Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.912,51 % 0,02714897Fon Yönetim Ücreti280.076,43 % 1,54784159Hisse Senedi Komisyonu29.668,66 % 0,16396376Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.016 % 0,01114142Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.020,42 % 0,00563935Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00418245Türev Araçlar Komisyonu1.022,76 % 0,00565228Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.135,2 % 0,05601215TOPLAM GİDERLER332.523,72 % 1,83769139DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.094.644,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855097BIST