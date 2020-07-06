***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,94 % 0,00294736Bağımsız Denetim Ücreti1.838 % 0,00439376Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.174,52 % 0,0410559Fon Yönetim Ücreti228.406,41 % 0,54600831Hisse Senedi Komisyonu10,34 % 0,00002472Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.334,8 % 0,00797188Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu952,14 % 0,0022761Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00180914Türev Araçlar Komisyonu1.937,18 % 0,00463085Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.890,87 % 0,17902754TOPLAM GİDERLER330.534 % 0,79014556DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.832.039,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855099BIST