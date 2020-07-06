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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.232,94 % 0,00294736
Bağımsız Denetim Ücreti
1.838 % 0,00439376
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.174,52 % 0,0410559
Fon Yönetim Ücreti
228.406,41 % 0,54600831
Hisse Senedi Komisyonu
10,34 % 0,00002472
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.334,8 % 0,00797188
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
952,14 % 0,0022761
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00180914
Türev Araçlar Komisyonu
1.937,18 % 0,00463085
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.890,87 % 0,17902754
TOPLAM GİDERLER
330.534 % 0,79014556
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.832.039,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855099


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116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.423.451 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.134.589 % 10,00  
PKENT 189,20 2.930.591 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
OYAKC 9,25 276.453.211 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5374 8,5802 % -0,00  
Frank 7,2688 7,3126 % 0,62  
Riyal 1,8232 1,8323 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 8,09  
Altın Gr. 393 393 1,13  
Cumhuriyet 2.548 2.568 14,10  
Tam 2.623 2.635 14,50  
Yarım 1.274 1.289 7,10  
Çeyrek 637 645 3,50  
Gümüş.Ons 18,27 18,30 0,28  
Gümüş Gr. 4,03 4,03 0,06  
B. Petrol 43,10 43,10 0,30  
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