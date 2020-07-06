***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,94 % 0,00219173Bağımsız Denetim Ücreti1.838 % 0,00326731Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.120 % 0,03754387Fon Yönetim Ücreti327.781,19 % 0,58267873Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.354,21 % 0,0059626Gecelik Ters Repo Komisyonu9.832,2 % 0,01747817Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.170,74 % 0,00208116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00134532Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.557,3 % 0,02054478TOPLAM GİDERLER378.643,38 % 0,67309367DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.254.188,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855094BIST