***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.219,25 % 0,00064286Bağımsız Denetim Ücreti1.981 % 0,0010445Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri126.082,59 % 0,06647847Fon Yönetim Ücreti778.659,97 % 0,41055729Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.826,6 % 0,00149036Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu696,5 % 0,00036724Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar566.537,14 % 0,29871313Türev Araçlar Komisyonu1.726,83 % 0,00091049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.812,97 % 0,01624649TOPLAM GİDERLER1.510.542,85 % 0,79645083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.659.272,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855100BIST