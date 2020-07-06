***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.219,25 % 0,00064286
Bağımsız Denetim Ücreti
1.981 % 0,0010445
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
126.082,59 % 0,06647847
Fon Yönetim Ücreti
778.659,97 % 0,41055729
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.826,6 % 0,00149036
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
696,5 % 0,00036724
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
566.537,14 % 0,29871313
Türev Araçlar Komisyonu
1.726,83 % 0,00091049
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.812,97 % 0,01624649
TOPLAM GİDERLER
1.510.542,85 % 0,79645083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
189.659.272,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855100
BIST
17:45118.128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.379,42
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.154
En Düşük
116.674
17:456,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:457,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:45393,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 393,26
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.574
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.685.700
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,72
|1.334.151.857
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,13
|1.174.962.841
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.069.619.144
|% 7,63
|
|SISE
|6,02
|935.431.009
|% 4,88
|
|KRDMD
|3,21
|866.709.049
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,13
|1.174.962.841
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.069.619.144
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|652.996.542
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|463.570.030
|% 8,75
|
|KRDMD
|3,21
|866.709.049
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5415
|8,5844
|% 0,05
|
|Frank
|7,2680
|7,3118
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,99
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.569
|14,50
|
|Tam
|2.624
|2.636
|14,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|