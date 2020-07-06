***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.154,96 % 0,00872126Bağımsız Denetim Ücreti1.851 % 0,01397715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.109,28 % 0,159399Fon Yönetim Ücreti89.035,4 % 0,67231824Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20,8 % 0,00015706Gecelik Ters Repo Komisyonu14.380,8 % 0,10859135Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.201,29 % 0,0090711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0057147Türev Araçlar Komisyonu3.108,36 % 0,02347164Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.157,89 % 0,06160132TOPLAM GİDERLER140.776,58 % 1,06302283DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.243.043,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855102BIST