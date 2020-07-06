***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.320,19 % 0,00030074
Bağımsız Denetim Ücreti
4.244 % 0,00096677
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
70.293,14 % 0,01601256
Fon Yönetim Ücreti
1.635.433,71 % 0,37254668
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
641,25 % 0,00014607
Gecelik Ters Repo Komisyonu
123.866,4 % 0,02821638
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.596,53 % 0,00059148
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0001724
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.550,83 % 0,01242651
TOPLAM GİDERLER
1.893.702,85 % 0,43137959
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
438.987.590,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855104
BIST
17:38118.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.330,85
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.154
En Düşük
116.674
17:386,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 42,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 42,8000
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:387,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6300
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:384,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,06
|Açılış
|: 4,04
|
|Önceki Kapanış
|: 3,97
|
4,06
En Düşük
3,96
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.345
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.262.901
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,73
|1.294.622.440
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,13
|1.132.687.019
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.044.819.406
|% 8,02
|
|SISE
|6,05
|874.880.653
|% 5,40
|
|KRDMD
|3,22
|865.079.424
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,13
|1.132.687.019
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.044.819.406
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.549.702
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|865.079.424
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,73
|417.963.998
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5808
|% 0,00
|
|Frank
|7,2699
|7,3137
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,26
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,70
|
|Tam
|2.620
|2.632
|11,00
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,40
|
|Çeyrek
|636
|645
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|0,17
|