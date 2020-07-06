***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.320,19 % 0,00030074Bağımsız Denetim Ücreti4.244 % 0,00096677Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.293,14 % 0,01601256Fon Yönetim Ücreti1.635.433,71 % 0,37254668Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu641,25 % 0,00014607Gecelik Ters Repo Komisyonu123.866,4 % 0,02821638Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.596,53 % 0,00059148Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0001724Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.550,83 % 0,01242651TOPLAM GİDERLER1.893.702,85 % 0,43137959DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ438.987.590,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855104BIST