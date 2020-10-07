***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.012,96 % 0,0027Bağımsız Denetim Ücreti354,1 % 0,0005Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.751,73 % 0,0978Fon Yönetim Ücreti1.609.127,74 % 2,1939Hisse Senedi Komisyonu277.344,07 % 0,3781Tahvil Bono Komisyonu762,19 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu25.666,2 % 0,035Vadeli Ters Repo Komisyonu124,15 % 0,0002Borsa Para Piyasası Komisyonu1.870,03 % 0,0025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu24.045,97 % 0,0328Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.608,13 % 0,0054TOPLAM GİDERLER2.054.692,17 % 2,80154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.744.867,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879467BIST