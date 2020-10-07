***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.012,96 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti7.914,5 % 0,0005Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri492.000 % 0,031Fon Yönetim Ücreti7.814.806,72 % 0,4928Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.333,77 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu2.051.942,2 % 0,1294Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu85.850,88 % 0,0054Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler251.643,86 % 0,0159TOPLAM GİDERLER10.710.529,79 % 0,6754DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.585.878.680,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879469BIST