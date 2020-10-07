***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.012,96 % 0,0024Bağımsız Denetim Ücreti65 % 0,0001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.378,65 % 0,1041Fon Yönetim Ücreti633.521,4 % 0,7544Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu819 % 0,001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.430,5 % 0,0017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu89.550 % 0,1066Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0012Türev Araçlar Komisyonu3.986,11 % 0,0047Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.957,6 % 0,025TOPLAM GİDERLER840.746,12 % 1,0012DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.974.545,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879478BIST