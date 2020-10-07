***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.136,46 % 0,0015Bağımsız Denetim Ücreti946 % 0,0007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.949,42 % 0,059Fon Yönetim Ücreti1.104.670,17 % 0,7678Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu339,71 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu137.880,86 % 0,0958Vadeli Ters Repo Komisyonu1.890 % 0,0013Borsa Para Piyasası Komisyonu36.023,92 % 0,025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0007Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.640,27 % 0,0206TOPLAM GİDERLER1.399.501,71 % 0,9727DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ143.871.930,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879491BIST