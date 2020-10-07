***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri242,96 % 0,005Bağımsız Denetim Ücreti1.467 % 0,0029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.360 % 0,0914Fon Yönetim Ücreti447.731,11 % 0,8829Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.026,16 % 0,0079Gecelik Ters Repo Komisyonu11.827,2 % 0,0233Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.721,87 % 0,0034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.609,18 % 0,0308TOPLAM GİDERLER530.010,38 % 0,0105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.709.440,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879493BIST