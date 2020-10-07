***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.136,46 % 0,0072Bağımsız Denetim Ücreti2.879,5 % 0,0098Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.080 % 0,0545Fon Yönetim Ücreti443.359,71 % 1,5029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.932,19 % 0,0133Gecelik Ters Repo Komisyonu1.418,35 % 0,0048Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.721,19 % 0,0296Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0035Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.532,29 % 0,0221TOPLAM GİDERLER486.084,59 % 1,6478DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.499.656,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879495BIST