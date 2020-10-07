***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.012,96 % 0,0022Bağımsız Denetim Ücreti811,5 % 0,0009Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.654,69 % 0,0465Fon Yönetim Ücreti1.446.666,74 % 1,5769Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.527,95 % 0,006Gecelik Ters Repo Komisyonu16.380,08 % 0,0179Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.832,02 % 0,0042Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.202,84 % 0,0209TOPLAM GİDERLER1.538.113,68 % 1,6766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.738.903,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879501BIST