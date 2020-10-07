***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.012,96 % 0,0089Bağımsız Denetim Ücreti2.441 % 0,0108Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.658,43 % 0,047Fon Yönetim Ücreti528.082,25 % 2,3307Hisse Senedi Komisyonu52.453,13 % 0,2315Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.604 % 0,0115Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.583,24 % 0,007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0045Türev Araçlar Komisyonu1.022,76 % 0,0045Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler16.714,7 % 0,0738TOPLAM GİDERLER618.597,37 % 2,7302DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.657.812,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879502BIST