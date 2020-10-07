***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.012,96 % 0,0041Bağımsız Denetim Ücreti2.919 % 0,006Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.598,55 % 0,0898Fon Yönetim Ücreti398.176,38 % 0,82Hisse Senedi Komisyonu10,34 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.901 % 0,0122Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.640,4 % 0,0034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0021Türev Araçlar Komisyonu2.426,66 % 0,005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.502,11 % 0,1843TOPLAM GİDERLER547.212,3 % 1,127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.556.616,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879503BIST