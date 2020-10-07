***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.999,27 % 0,0011Bağımsız Denetim Ücreti3.959 % 0,0022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri191.332,59 % 0,1053Fon Yönetim Ücreti1.190.317,86 % 0,6553Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.860,2 % 0,0016Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu944,98 % 0,005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.540.491,44 % 1,9491Türev Araçlar Komisyonu2.178,42 % 0,0012Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler58.930,43 % 0,0324TOPLAM GİDERLER4.993.014,19 % 2,75DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ181.651.714,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879504BIST