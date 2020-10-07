***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.934,38 % 0,012Bağımsız Denetim Ücreti3.369 % 0,0209Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.370,76 % 0,2755Fon Yönetim Ücreti164.975,32 % 1,0245Hisse Senedi Komisyonu10,26 % 0,001Tahvil Bono Komisyonu72,49 % 0,005Gecelik Ters Repo Komisyonu27.010,2 % 0,1677Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.269,8 % 0,0141Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0064Türev Araçlar Komisyonu5.008,43 % 0,0311Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.545,39 % 0,0779TOPLAM GİDERLER218.220,79 % 1,3552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.102.685,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879505BIST