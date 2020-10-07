***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.054,21 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti7.901 % 0,0014Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266.831,78 % 0,0469Fon Yönetim Ücreti3.198.306,49 % 0,5625Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.902,8 % 0,007Gecelik Ters Repo Komisyonu189.323,4 % 0,0333Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.331,47 % 0,0009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler186.871,1 % 0,0329TOPLAM GİDERLER3.861.547,15 % 0,06792DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ568.569.163,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879520BIST