***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 21:49
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon katılma belgesi ihraç olmadığından dosya yüklenmemiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879543
BIST
11:221.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,32
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:227,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:229,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0732
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:22482,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,09
|Açılış
|: 482,65
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DYOBY
|13,20
|9.288.510
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|17.704.025
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.278.094
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.493
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|408.248
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.566.391
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,74
|639.052.718
|% 0,75
|
|ASELS
|18,12
|464.990.797
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,24
|316.019.998
|% -5,13
|
|GARAN
|6,97
|288.197.702
|% -0,57
|
|ODAS
|3,19
|241.046.833
|% -1,24
|
|SISE
|6,74
|639.052.718
|% 0,75
|
|ODAS
|3,19
|241.046.833
|% -1,24
|
|YGYO
|1,18
|86.923.210
|% 7,27
|
|SKBNK
|1,68
|109.601.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|150.568.130
|% 0,00
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9343
|7,9390
|% 0,73
|
|Euro
|9,3392
|9,3496
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,2594
|10,3108
|% 1,02
|
|Frank
|8,6197
|8,6717
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1097
|2,1203
|% 0,67
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,47
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,63
|