***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.793,23 % 0,0025Bağımsız Denetim Ücreti4.720,25 % 0,0043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.446,11 % 0,1534Fon Yönetim Ücreti1.109.784,87 % 1,0045Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.457,4 % 0,0013Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.910,68 % 0,0017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu117.283,01 % 0,1062Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0012Türev Araçlar Komisyonu6.463,74 % 0,0059Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.297 % 0,0546TOPLAM GİDERLER1.475.449,29 % 1,3355DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.481.808,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898858BIST