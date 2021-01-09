***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.793,23 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti16.369 % 0,0011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri644.831,13 % 0,0451Fon Yönetim Ücreti9.430.010,61 % 0,6597Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.607,93 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu2.527.995,4 % 0,1769Vadeli Ters Repo Komisyonu31.357,2 % 0,0022Borsa Para Piyasası Komisyonu137.599,81 % 0,0096Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler273.125,01 % 0,0191TOPLAM GİDERLER13.068.982,32 % 0,9143DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.429.450.777,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898890BIST