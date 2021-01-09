***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.773,46 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti3.857,5 % 0,0028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.974,42 % 0,0778Fon Yönetim Ücreti1.396.441,19 % 1,0258Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu339,71 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu186.564,57 % 0,1371Vadeli Ters Repo Komisyonu5.355 % 0,0039Borsa Para Piyasası Komisyonu49.212,81 % 0,0362Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0009Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.176,97 % 0,0214TOPLAM GİDERLER1.780.988,63 % 1,3083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.126.580,98