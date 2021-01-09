***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.793,23 % 0,0066Bağımsız Denetim Ücreti3.988,25 % 0,0094Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.440 % 0,1616Fon Yönetim Ücreti502.282,8 % 1,1863Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.307,89 % 0,0102Gecelik Ters Repo Komisyonu12.448,8 % 0,0294Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.112,15 % 0,005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0031Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.422,25 % 0,0388TOPLAM GİDERLER614.088,37 % 0,0145DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.341.027,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898895BIST