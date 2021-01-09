***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09012021AçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.888,85 % 0,0036Bağımsız Denetim Ücreti4.720,25 % 0,0059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.101,73 % 0,1233Fon Yönetim Ücreti2.326.418,97 % 2,9248Hisse Senedi Komisyonu399.247,32 % 0,5019Tahvil Bono Komisyonu779,83 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu38.472 % 0,0484Vadeli Ters Repo Komisyonu661,75 % 0,0008Borsa Para Piyasası Komisyonu2.554,6 % 0,0032Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0016Türev Araçlar Komisyonu33.518,38 % 0,0421Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.639,83 % 0,0536TOPLAM GİDERLER2.951.296,54 % 3,7104DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.540.726,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898896BIST