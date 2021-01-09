***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.793,23 % 0,0034Bağımsız Denetim Ücreti3.400,5 % 0,0042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.032,69 % 0,0699Fon Yönetim Ücreti1.723.012,98 % 2,1124Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.787,52 % 0,0071Gecelik Ters Repo Komisyonu20.252,48 % 0,0248Vadeli Ters Repo Komisyonu105 % 0,0001Borsa Para Piyasası Komisyonu5.406,06 % 0,0066Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0016Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.232,71 % 0,0297TOPLAM GİDERLER1.843.316,17 % 2,2599DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.564.787,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898897BIST