***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.793,23 % 0,0111Bağımsız Denetim Ücreti3.191,75 % 0,0127Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.028,43 % 0,0679Fon Yönetim Ücreti777.132,29 % 3,1003Hisse Senedi Komisyonu64.231,88 % 0,2562Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.956,4 % 0,0158Vadeli Ters Repo Komisyonu168 % 0,0007Borsa Para Piyasası Komisyonu2.382,78 % 0,0095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0052Türev Araçlar Komisyonu1.022,76 % 0,0041Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.355,37 % 0,0892TOPLAM GİDERLER895.555,89 % 3,5727DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.066.316,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898898BIST