***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.793,23 % 0,0049Bağımsız Denetim Ücreti3.988,25 % 0,007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.898,55 % 0,1245Fon Yönetim Ücreti623.282,99 % 1,0945Hisse Senedi Komisyonu10,34 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.631 % 0,0152Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.195,63 % 0,0039Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0023Türev Araçlar Komisyonu4.625,58 % 0,0081Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler125.299,88 % 0,22TOPLAM GİDERLER843.018,45 % 1,4804DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.944.842,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898899BIST