***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.607,38 % 0,0016Bağımsız Denetim Ücreti7.305 % 0,0044Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri225.832,59 % 0,1374Fon Yönetim Ücreti1.479.077,62 % 0,8997Hisse Senedi Komisyonu45,25 % 0Tahvil Bono Komisyonu303,76 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu2.969,4 % 0,0018Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.433,12 % 0,0009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.548.872,38 % 1,5504Türev Araçlar Komisyonu2.544,85 % 0,0015Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.218,14 % 0,0433TOPLAM GİDERLER4.342.209,49 % 2,6413DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.396.606,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898900BIST