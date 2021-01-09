***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.793,23 % 0,0124Bağımsız Denetim Ücreti4.870,5 % 0,0216Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.640,76 % 0,2818Fon Yönetim Ücreti308.170,75 % 1,3644Hisse Senedi Komisyonu25,71 % 0,0001Tahvil Bono Komisyonu72,49 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu53.025 % 0,2348Vadeli Ters Repo Komisyonu961,8 % 0,0043Borsa Para Piyasası Komisyonu2.934,03 % 0,013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0057Türev Araçlar Komisyonu11.652,54 % 0,0516Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.954,1 % 0,0751TOPLAM GİDERLER466.393,91 % 2,0649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.586.493,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898903BIST