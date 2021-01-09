***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.773,46 % 0,0103Bağımsız Denetim Ücreti3.903,25 % 0,0144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.649 % 0,0689Fon Yönetim Ücreti544.748,51 % 2,0134Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.129,19 % 0,0153Gecelik Ters Repo Komisyonu1.632,4 % 0,006Vadeli Ters Repo Komisyonu7,88 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.599,73 % 0,0392Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0048Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.071,43 % 0,0114TOPLAM GİDERLER590.807,85 % 2,1836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.056.370,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898904BIST