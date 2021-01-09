***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.666,38 % 0,0006Bağımsız Denetim Ücreti11.518,25 % 0,0024Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri404.831,78 % 0,0847Fon Yönetim Ücreti3.600.414,56 % 0,7534Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.420,1 % 0,009Gecelik Ters Repo Komisyonu220.361,4 % 0,0461Vadeli Ters Repo Komisyonu2.016 % 0,0004Borsa Para Piyasası Komisyonu10.656,04 % 0,0022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler195.833,83 % 0,041TOPLAM GİDERLER4.454.011,34 % 0,932DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ477.888.527,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898905BIST