***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.022,02 % 0,0058Bağımsız Denetim Ücreti1.860 % 0,0106Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri837,45 % 0,0048Fon Yönetim Ücreti24.346,36 % 0,1381Hisse Senedi Komisyonu33,3 % 0,0002Tahvil Bono Komisyonu10,55 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu2.177,7 % 0,0124Vadeli Ters Repo Komisyonu100,8 % 0,0006Borsa Para Piyasası Komisyonu2.304,08 % 0,0131Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0015Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.643,49 % 0,0093TOPLAM GİDERLER34.603,85 % 0,1963DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.627.953,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898906BIST