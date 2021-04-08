***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.928,5 % 0,00317466Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri507 % 0,00549618Bağımsız Denetim Ücreti1.228,5 % 0,00133176Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.764,99 % 0,03660324Fon Yönetim Ücreti657.225,6 % 0,71247137Hisse Senedi Komisyonu86.092,23 % 0,93329062Tahvil Bono Komisyonu143,61 % 0,00015568Gecelik Ters Repo Komisyonu13.040,8 % 0,01413699Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu693,1 % 0,00075136Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00006948Türev Araçlar Komisyonu4.700,01 % 0,00509508Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.799,45 % 0,007351TOPLAM GİDERLER807.187,89 % 0,87503934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.245.896,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924762BIST