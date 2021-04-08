***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.936,5 % 0,00019137Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri630,52 % 0,00004109Bağımsız Denetim Ücreti4.542,5 % 0,00092604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri220.751,29 % 0,14386802Fon Yönetim Ücreti2.450.694,95 % 0,15971622Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.115,95 % 0,00007272Gecelik Ters Repo Komisyonu555.061,2 % 0,03617434Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu105.150,86 % 0,00685287Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00004178Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.300,38 % 0,00049726TOPLAM GİDERLER3.417.248,33 % 0,22270828DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.534.405.794,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924772BIST