***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.936,5 % 0,00234391Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri630,52 % 0,00050328Bağımsız Denetim Ücreti1.228,5 % 0,00098059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.872,31 % 0,04699179Fon Yönetim Ücreti306.645,88 % 0,24476523Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu97,6 % 0,0000779Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu435,03 % 0,00034724Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00005116Türev Araçlar Komisyonu750,47 % 0,00059902Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.815,33 % 0,02699149TOPLAM GİDERLER405.476,29 % 0,32365182DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.281.632,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924779BIST