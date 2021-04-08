***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri996,19 % 0,00071389Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri546 % 0,00039127Bağımsız Denetim Ücreti858 % 0,00061486Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.501,8 % 0,01397546Fon Yönetim Ücreti345.788,13 % 0,24780023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu205,28 % 0,0001471Gecelik Ters Repo Komisyonu36.501,44 % 0,02615782Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.433,05 % 0,00890982Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00004593Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.588,77 % 0,00615492TOPLAM GİDERLER425.482,76 % 0,30491135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ139.543.102,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924801BIST