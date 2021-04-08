***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.224,5 % 0,04399457Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri624,02 % 0,00525476Bağımsız Denetim Ücreti916,5 % 0,00771768Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.798,27 % 0,29302996Fon Yönetim Ücreti34.261,3 % 0,28850823Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu259,22 % 0,00218284Gecelik Ters Repo Komisyonu58,8 % 0,00049514Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu612,62 % 0,00515876Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00053977Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.598,62 % 0,24924464TOPLAM GİDERLER106.417,95 % 0,89612638DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.875.328,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924817BIST