***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri996,19 % 0,00530193Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri546 % 0,00290593Bağımsız Denetim Ücreti877,75 % 0,00467157Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.739,44 % 0,01990201Fon Yönetim Ücreti91.861,51 % 0,48896831Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu184,56 % 0,0098226Gecelik Ters Repo Komisyonu175,96 % 0,00093649Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.228,68 % 0,0065393Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.547,83 % 0,00823788TOPLAM GİDERLER101.157,92 % 0,53838433DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.789.164,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924819BIST