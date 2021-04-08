***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.936,5 % 0,00581793Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri123,52 % 0,00024472Bağımsız Denetim Ücreti710,25 % 0,00140718Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.887,35 % 0,01958929Fon Yönetim Ücreti258.909,66 % 0,512964Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu399,72 % 0,00079194Gecelik Ters Repo Komisyonu856 % 0,00169594Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.035,32 % 0,00205122Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00012699Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.844,49 % 0,00959813TOPLAM GİDERLER279.766,91 % 0,55428764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.473.235,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924827BIST