***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.830,73 % 0,02196169Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri650,02 % 0,00161657Bağımsız Denetim Ücreti686 % 0,00170605Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.937,22 % 0,01973956Fon Yönetim Ücreti307.210,3 % 0,76402052Hisse Senedi Komisyonu16.335,58 % 0,04062597Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.055,2 % 0,00262424Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu774,89 % 0,00192712Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00015941Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.451,35 % 0,02599211TOPLAM GİDERLER353.995,39 % 0,02599211DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.209.692,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924832BIST