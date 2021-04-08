***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.008,8 % 0,00177989Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri637,02 % 0,00112394Bağımsız Denetim Ücreti928,25 % 0,00163777Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.153,64 % 0,04967351Fon Yönetim Ücreti153.273,67 % 0,2704319Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu351,2 % 0,00061964Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu549,88 % 0,00097019Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00011309Türev Araçlar Komisyonu622,19 % 0,00109777Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.595,59 % 0,00557464TOPLAM GİDERLER217.184,34 % 0,38319416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.677.361,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924833BIST