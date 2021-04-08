***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.936,5 % 0,00409217Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri630,52 % 0,00087866Bağımsız Denetim Ücreti1.716,75 % 0,00239238Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.939,84 % 0,0500842Fon Yönetim Ücreti173.453,36 % 0,24171709Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu584,45 % 0,00081446Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar21.669,81 % 0,0301981Türev Araçlar Komisyonu39,9 % 0,0000556Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.672.904,91 % 5,11840125TOPLAM GİDERLER3.909.876,04 % 5,44863396DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.758.831,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924834BIST