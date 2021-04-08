***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.232,5 % 0,07549255Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri182,02 % 0,00262611Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri957,09 % 0,01380853Fon Yönetim Ücreti24.860,09 % 0,35867206Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.678,2 % 0,06749531Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu605,37 % 0,00873405Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00092481Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.000,27 % 0,02885914TOPLAM GİDERLER38.579,64 % 0,55661259DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.931.147,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924855BIST