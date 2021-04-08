***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.232,49 % 0,00957801Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri630,52 % 0,00115416Bağımsız Denetim Ücreti1.885,5 % 0,00345138Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.740,08 % 0,03979497Fon Yönetim Ücreti181.974,15 % 0,33310165Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,32 % 0,00001889Gecelik Ters Repo Komisyonu33.019,6 % 0,06044201Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu779,61 % 0,00142706Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00011733Türev Araçlar Komisyonu4.018,12 % 0,00735512Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler218.753,65 % 0,40042611TOPLAM GİDERLER468.108,14 % 0,85686673DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.630.215,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924953BIST