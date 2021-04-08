***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08042021AçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri996,19 % 0,00179824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri596,02 % 0,00107589Bağımsız Denetim Ücreti3.219,75 % 0,00581204Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri147.215,64 % 0,26742382Fon Yönetim Ücreti99.443,28 % 0,1795073Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu736,16 % 0,00132886Gecelik Ters Repo Komisyonu25,2 % 0,00004548Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.947,63 % 0,00351571Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,0001157Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.678 % 0,01024949TOPLAM GİDERLER259.921,97 % 0,4691912DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.397.877,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925103BIST